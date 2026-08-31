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Царьград

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Футбольный клуб "Факел" сообщил о смерти Александра Касьяна

Футбольный клуб "Факел" сообщил о смерти Александра Касьяна

Александр Касьян, бывший нападающий «Факела» и «Балтики», скончался 30 августа на 38-м году жизни. Начав карьеру в Донецкой области, он играл за российские клубы, получив гражданство РФ в 2015.

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