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В Петербурге 45% школьников выбирают колледж вместо 10-го класса

В Петербурге 45% школьников выбирают колледж вместо 10-го класса

Обновленные колледжи Санкт-Петербурга стали вмещать в себя 29 тыс. студентов. Среднее профессиональное образование в Северной столице выбирают 45% школьников, общероссийский показатель составляет 65%.

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