В Китае с 1 апреля стартуют продажи аэромобилей

Компания EHang определилась со стоимостью и датой старта продаж аэромобиля EH216-S. Беспилотник с электрической силовой установкой, вертикальными взлетом и посадкой можно будет приобрести в Китае с 1 апреля этого года за 2,39 млн юаней (30,4 млн рублей).
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