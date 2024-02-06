В Китае с 1 апреля стартуют продажи аэромобилей

Компания EHang определилась со стоимостью и датой старта продаж аэромобиля EH216-S. Беспилотник с электрической силовой установкой, вертикальными взлетом и посадкой можно будет приобрести в Китае с 1 апреля этого года за 2,39 млн юаней (30,4 млн рублей).