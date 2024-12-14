Родительское выгорание: самое важное и как его избежать

Родительская роль — одна из самых радостных, но и самых изматывающих. Мы часто фокусируемся на потребностях ребёнка, забывая о своих собственных, и в какой-то момент это может обернуться чувством усталости, раздражения и пустоты.
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