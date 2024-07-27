Эдвард Сноуден предупредил криптоэнтузиастов о политическом манипулировании их голосами

Самый известный перебежчик посетил конференцию Bitcoin2024. Скрывающийся в России Эдвард Сноуден, разоблачивший тактики слежения спецслужб США, предостерег криптоэнтузиастов, бывших своих сограждан, от опрометчивого шага.
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