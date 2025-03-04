Новосибирцев предупредили о шарлатанах-врачах из газеты «ПроЗдоровье»

«В управление Роспотребнадзора по Новосибирской области поступила информация о том, что по почтовым ящикам жилых домов распространяется печатная рекламная продукция с заголовком «ПроЗдоровье», – говорится в официальном сообщении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии