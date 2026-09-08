22 модника из подземки, которым плевать, что о них подумают

Согласны, что не одежка красит человека, а наоборот? Ведь одежда — это всего лишь вещи, которые могут лишь подчеркнуть нашу с вами индивидуальность.
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