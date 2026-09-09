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Сантехника, бытовая техника и электрика: россияне рассказали о самых частых поломках в квартире

Сантехника, бытовая техника и электрика: россияне рассказали о самых частых поломках в квартире

Сервис «Ремонт со СберУслугами» и СберСтрахование провели исследование и выяснили, с какими бытовыми неисправностями россияне сталкиваются в квартирах и как их устраняют.

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