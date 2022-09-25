Азербайджан – Армения: перманентная эскалация – на повестке дня

21 сентября, в главный государственный праздник Армении (День независимости), который в связи с недавними трагическими событиями особо не отмечался, президент Азербайджана Ильхам Алиев в очередной раз напомнил о себе воинственными высказываниями.
21 сентября, в главный государственный праздник Армении (День независимости), который в связи с недавними трагическими событиями особо не отмечался, президент Азербайджана Ильхам Алиев в очередной раз напомнил о себе воинственными высказываниями.
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