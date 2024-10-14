В Барнауле военного Васильева осудили на восемь лет за вынос гранат со склада

Барнаульский гарнизонный военный суд (Алтайский край) вынес приговор в отношении военнослужащего ВС РФ Алексея Васильева, вынесшего с территории склада ракетно-артиллерийского вооружения 16 ручных осколочных гранат и 16 взрывателей к ним.
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