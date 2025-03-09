Три тысячи за скромный букет. Как похудели кошельки мужчин после 8 марта

Первый месяц весны радует не только предвкушением тепла, но и замечательным праздником 8 марта. В прошедшую субботу мужчины благодарили виновниц торжества за любовь и поддержку, а еще дарили им комплименты и подарки.
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