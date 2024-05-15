Глава Нацбанка Болгарии: «Мы не выполним требования для вступления в еврозону»

Председатель Национального банка Болгарии (БНБ) Димитар Радев считает, что Болгария не сможет выполнить все требования для присоединения к еврозоне до тех пор, пока в июне не будет опубликован отчет о конвергенции.
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