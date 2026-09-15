Мэттью Риз получил две статуэтки на 78-й телевизионной премии «Эмми»

В Лос-Анджелесе объявили победителей 78-й телевизионной премии «Эмми», пишет Setters Media. Мэттью Риз получил две статуэтки за один вечер, а «Бухта вдов» стала самым титулованным проектом телесезона.
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