Коронавирус в Крыму на 14 июня: плюс 132, трое умерли

Крым перевалил отметку в 45 тысяч заболевших COVID-19. За 13 июня на территории Республики Крым зарегистрированы 132 случая коронавирусной инфекции, сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» глава республики Сергей Аксенов.