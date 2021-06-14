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Коронавирус в Крыму на 14 июня: плюс 132, трое умерли

Коронавирус в Крыму на 14 июня: плюс 132, трое умерли

Крым перевалил отметку в 45 тысяч заболевших COVID-19. За 13 июня на территории Республики Крым зарегистрированы 132 случая коронавирусной инфекции, сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» глава республики Сергей Аксенов.

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