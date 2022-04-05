Выявлены новые эпизоды преступной деятельности членов ОПГ, специализировавшейся на контрабанде лесоматериалов в Иркутской области

В производстве следователей транспортной полиции Прибайкалья находится уголовное дело по обвинению членов организованной преступной группы, состоящей из четверых жителей Иркутской области и иностранного гражданина, в совершении ряда преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 226.
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