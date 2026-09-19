«Атом» заряжает будущее: в 2027-м ждите новые электромобили на своей платформе!

Представьте: всего через пару лет на дорогах могут появиться совершенно новые «Атомы»! Компания «Кама», которая стоит за этим ярким проектом, уже строит планы на 2027 год.
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