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Рост потребления газа в ЕС на 9% в начале 2025 года из-за холодов

Рост потребления газа в ЕС на 9% в начале 2025 года из-за холодов

В январе-феврале 2025 года потребление газа в Европейском Союзе выросло на 9%, достигая 81 млрд куб. м.

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