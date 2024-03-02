HP представила принтеры по подписке с платным отказом от использования

Компания HP объявила о новой системе распространения своих принтеров по подписке. Сервис All-In Plan включает в себя доставку принтера, предоставление бумаги картриджей с чернилами, гарантийное обслуживание, ремонт и возможность замены устройства через определенный период времени, а при отказе от услуги с клиента потребуют дополнительную плату, говорится на сайте производителя.