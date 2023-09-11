Ромашина о санкциях против российского спорта: «Сейчас с нами не хотят разговаривать, но при этом и нам отворачиваться не надо»

«О том, что происходит с олимпийским движением, не переживает только равнодушный. Честно говоря, я не представляю, в каком состоянии я бы была, если бы это происходило со мной.
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