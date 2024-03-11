«Ад в Тоненьком и Орловке»: «Отважные» рвут врага, освобождая посёлки западнее Авдеевки: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 11 марта 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 11 марта 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: Донецкое направление: На донецком и угледарском участках инициативой владеют ВС России, ведя наступательные действия в Георгиевке и Новомихайловке.
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