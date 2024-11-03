Суд продлил арест обвиняемому в подрыве автомобиля в Москве Серебрякову*

Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Евгению Серебрякову (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), обвиняемому в подрыве автомобиля на севере столицы.