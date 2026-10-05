Египет за 9 месяцев 2026 года принял на 23% больше русских туристов

В 2026 году число русских туристов в Египте увеличилось на 23% по сравнению с прошлым годом. По данным министра туризма Шерифа Фатхи, такие туры популярны благодаря курортам Красного моря и достопримечательностям Каира и Гизы.
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