Путин обсудил с Пашиняном сближение Армении с Западом

Президент России Владимир Путин отреагировал на резкое сближение Армении с Западом. Российский лидер обсудил в телефонном разговоре с премьер-министром республики Николом Пашиняном шаги Еревана в отношении Евросоюза и работу в рамках Евразийского экономического союза.