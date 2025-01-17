Путин обсудил с Пашиняном сближение Армении с Западом

Президент России Владимир Путин отреагировал на резкое сближение Армении с Западом. Российский лидер обсудил в телефонном разговоре с премьер-министром республики Николом Пашиняном шаги Еревана в отношении Евросоюза и работу в рамках Евразийского экономического союза.
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