Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Наталия Кузнецова (Мунштукова)
    Всё это очень здорово!Париж поплатился ...
  • Serg
    автор, лучше расскажи, сколько золота вывезли из страны за время правления демократов.Штаты выводят зол...
  • Владимир Крепкий
    У кого в данной формуле главное капитал тот проиграл(к сожалению это надо просто понять)Штаты выводят зол...

Россия вернула Зеленскому все долги с процентами, как он и просил

Россия вернула Зеленскому все долги с процентами, как он и просил

СЕРГЕЙ  САВЧУК Двадцать шестое августа совершенно точно будет вписано в российскую военно-историческую летопись, так как именно в этот день был нанесен, наверное, один самых мощных ударов по украинской энергетической инфраструктуре с момента начала СВО.

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