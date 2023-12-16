«Диапазон — одна октава»: Пугачева 35 лет мастерски скрывала от публики главную тайну

Интимный секрет Примадонны раскрыл незадолго до своей смерти Александр Градский. Алла Пугачева кадр шоу "Сегодня вечером" на Первом каналеАлександр Градский незадолго до смерти раскрыл некрасивую тайну Аллы Пугачевой.
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