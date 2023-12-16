7дней.ru
ГлавнаяЛентаЧастная жизньСветская хроникаКараван историйКрасота и здоровьеМодаРецепты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7дней.ru

105 400 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Попов
    Самая низкопробная дрянь всегда приводит толпу в восхищение, ибо значительное большинство людей заражено глупостью......«Диапазон — одна ...
  • Tania Еременко
    Ох и достала всех, эта  баба Алла. Сидела бы за бугром и помалкивала в тряпочку...Авантюристке не молчится.«Диапазон — одна ...
  • Анна
    Жалеть её не хочется после всей грязи. что она вылила!Знали только близ...

«Диапазон — одна октава»: Пугачева 35 лет мастерски скрывала от публики главную тайну

«Диапазон — одна октава»: Пугачева 35 лет мастерски скрывала от публики главную тайну

Интимный секрет Примадонны раскрыл незадолго до своей смерти Александр Градский. Алла Пугачева кадр шоу "Сегодня вечером" на Первом каналеАлександр Градский незадолго до смерти раскрыл некрасивую тайну Аллы Пугачевой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Tania Еременко
Ох и достала всех, эта  баба Алла. Сидела бы за бугром и помалкивала в тряпочку...Авантюристке не молчится.
Ответить
10 час.
Евгений Попов
Самая низкопробная дрянь всегда приводит толпу в восхищение, ибо значительное большинство людей заражено глупостью...это изрёк ещё много веков назад Эразм Роттердамский
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх