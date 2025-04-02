Муниципалитеты Приангарья опираются на областных депутатов

В рабочей поездке на север региона представители ЗакСобрания Иркутской области обсудили c местными властями планы по капремонтам и стройкам, подняли вопросы транспортного сообщения и безопасности школьных маршрутов.
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