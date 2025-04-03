Театр абсурда
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Театр абсурда

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Сработали связи диаспоры: азербайджанца, насмерть сбившего преподавателя УдГАУ, выпустили из СИЗО

Сработали связи диаспоры: азербайджанца, насмерть сбившего преподавателя УдГАУ, выпустили из СИЗО

Infopro54.ru – Новости Сибири Фото: Объединённая пресс-служба судов Удмуртии В Ижевске суд изменил меру пресечения Амалу Ганбарову, насмерть сбившему преподавателя  Удмуртского государственного аграрного университета Елену Шляпникову.

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