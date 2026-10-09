В Липецкой области за долги арестовали автомобиль

Долг по алиментам на троих детей превысил 280 тысяч рублей, после чего судебные приставы арестовали автомобиль «Мицубиси Лансер» 2005 года выпуска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Д Российские препар...
- ВИ ГЕРОФАРМ снизила ...
- ВЕ ГЕРОФАРМ снизила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым