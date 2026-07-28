В Рязанской области подали апелляцию на приговор экс-главы поселения

Бывший глава Алёшинского сельского поселения Юрий Исаев, который насмерть сбил подростка, был приговорён к 7 годам колонии-поселения и лишению водительских прав на 2,5 года, также он выплатит компенсацию в 3 млн рублей.
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