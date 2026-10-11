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Культуромания

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Уральский народный хор выступил на сцене Челябинского театра драмы имени Наума Орлова

Уральский народный хор выступил на сцене Челябинского театра драмы имени Наума Орлова

Уральский государственный академический русский народный хор принял участие в масштабном хоровом концерте «Люблю Урал», который прошел на Большой сцене Челябинского театра драмы имени Наума Орлова.

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