Трамп и Путин планируют встречу: обозреваем будущие переговоры двух лидеров

Дональд Трамп объявил о скорых переговорах с Владимиром Путиным. Американский президент уверен в взаимной заинтересованности сторон, несмотря на введенный Киевом запрет на диалог с российским руководством.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии