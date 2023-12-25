Тренер Овчинников сомневается в том, что Вендел вернется в "Зенит"

Бывший главный тренер нижегородского "Локомотива" Валерий Овчинников выразил неуверенность в том, что футболист петербургского "Зенита" Вендел вернется в расположение клуба с берегов Невы, передает "Спорт-Экспресс".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии