Песков возложил ответственность за начало СВО на Украину и Запад

Пресс-секретарь Кремля напомнил о мотивах России начать военную спецоперацию на территории Украины.На полях Восточного экономического форума Дмитрий Песков напомнил о том, как президент России Владимир Путин с самого начала кризиса с Киевом настаивал на урегулировании украинского конфликта политико-дипломатическими средствами, и уточнил, что СВО стало крайней мерой.