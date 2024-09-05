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Песков возложил ответственность за начало СВО на Украину и Запад

Песков возложил ответственность за начало СВО на Украину и Запад

Пресс-секретарь Кремля напомнил о мотивах России начать военную спецоперацию на территории Украины.На полях Восточного экономического форума Дмитрий Песков напомнил о том, как президент России Владимир Путин с самого начала кризиса с Киевом настаивал на урегулировании украинского конфликта политико-дипломатическими средствами, и уточнил, что СВО стало крайней мерой.

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