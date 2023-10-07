"Тейлор Свифт: The Eras Tour" устанавливает рекорды до премьеры

Концертный фильм “Тейлор Свифт: The Eras Tour” бьет рекорды еще до того, как выходит в кинотеатрах. По данным официального дистрибьютора AMC Theatres, за неделю до выхода фильма на большой экран предварительные продажи билетов превысили 100 миллионов долларов по всему миру.