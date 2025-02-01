Полицейские задержали в Еврейской автономной области подозреваемого в изготовлении, хранении и сбыте наркотиков в крупном размере

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Еврейской автономной области в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан 31-летний житель села Степное Ленинского района ЕАО, подозреваемый в незаконном изготовлении, хранении и сбыте наркотических средств.
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