Народная стройка: взгляните на 9 самых необычных традиционных жилищ со всего света

Просторными их не назовешь, но многие предпочитают такие домики более комфортному жилью Что лучше: небоскреб в деловом центре или шале на берегу реки? Комната в пятиэтажной хрущевке или деревянный дом за городом? Современным людям свойственно улучшать жилищные условия.