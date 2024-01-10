У немцев снова чешутся руки?

Депутаты Бундестага и ведущие политики Германии призывают наносить удары по России Андрей Соколов Как видно, в Германии забыли про 1945 год? По крайне мере ее депутаты, сидящие в здании берлинского Рейхстага, над которым в том году взвилось Красное знамя нашей Победы.