«Если бы Ферстаппен выступал на Ferrari…» Хаджар не согласен с оценкой машины Red BullGetty Images / Red Bull Content PoolВ последних двух гонках лидер Red Bull Racing Макс Ферстаппен одержал победы, однако его напарник Исак Хаджар не считает, что команда располагает самой быстрой машиной в Формуле 1.
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