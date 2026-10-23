«Если бы Ферстаппен выступал на Ferrari…» Хаджар не согласен с оценкой машины Red BullGetty Images / Red Bull Content PoolВ последних двух гонках лидер Red Bull Racing Макс Ферстаппен одержал победы, однако его напарник Исак Хаджар не считает, что команда располагает самой быстрой машиной в Формуле 1.