Серхио Перес: «Чувствую себя намного комфортнее за рулем болида, уверенность постепенно возвращается»

Перес объяснил улучшение результатов уверенностью за рулем болида Пилот «Ред Булл» занял второе место в квалификации к Гран-при Японии, отметив, что стал чувствовать себя заметно комфортнее за рулем болида.
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