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  • серый777 котов
    Мощность измерятся  в ватах и киловатах а не в напряженииКиев погрузили во...
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Киев погрузили во тьму, украинцы продают квартиры. Русская армия уничтожает наемников — главное за сутки с полей СВО

Киев погрузили во тьму, украинцы продают квартиры. Русская армия уничтожает наемников — главное за сутки с полей СВО

(беги хохол, беги)  За последние несколько дней ВС РФ серьезно усилили работу в ходе СВО. К примеру, вчера, по данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, русская армия ударила по расположению ВСУ на побережье Очакова.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
&quot; распределительные устройства на 330 кВт, &quot;               Напряжение измеряется в Вольтах, а не киловаттах...
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13 час.
Людмила Лиханова
И это ВСЁ, что вас так впечатлило ? Понятно...продолжайте спать
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12 час.
серый777 котов
Мощность измерятся  в ватах и киловатах а не в напряжении
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4 час.

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