Уксус купил с первым снегом и без забот всю зиму: старичок из деревни посоветовал купить 3 л, как только установится холод Ольга БезродняяС наступлением холодов и снегопадов владельцы частных домов сталкиваются с проблемой — в их жилища начинают проникать мыши.