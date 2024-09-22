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Уксус купил с первым снегом и без забот всю зиму: старичок из деревни посоветовал купить 3 л, как только установится холод

Уксус купил с первым снегом и без забот всю зиму: старичок из деревни посоветовал купить 3 л, как только установится холод

Уксус купил с первым снегом и без забот всю зиму: старичок из деревни посоветовал купить 3 л, как только установится холод Ольга БезродняяС наступлением холодов и снегопадов владельцы частных домов сталкиваются с проблемой — в их жилища начинают проникать мыши.

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