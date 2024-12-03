AP: Харви Вайнштейна экстренно госпитализировали из тюрьмы

Кинопродюсера Харви Вайнштейн, у которого диагностировали онкологическое заболевание, госпитализировали из места его заключения в Нью-Йорке для экстренного лечения из-за нехватки надлежащей медицинской помощи.
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