Политика как он...
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Политика как она есть

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AP: Харви Вайнштейна экстренно госпитализировали из тюрьмы

AP: Харви Вайнштейна экстренно госпитализировали из тюрьмы

Кинопродюсера Харви Вайнштейн, у которого диагностировали онкологическое заболевание, госпитализировали из места его заключения в Нью-Йорке для экстренного лечения из-за нехватки надлежащей медицинской помощи.

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