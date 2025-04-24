В Нижегородской области взяли двух пособников Украины. Они собирались ударить по заводу дроном

Спецслужбы России предотвратили теракт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области — двое мигрантов задержаны после попытки вооруженного сопротивления, получив указания от украинского куратора.
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