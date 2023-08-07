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Где погибнет третья армия Украины?

Где погибнет третья армия Украины?

Первую армию Украины на погибель нам растили долгих восемь лет. Гоняли лупить по Донецку и ловить ответку, хоронить погибших перед строем и клятвенно обещать мстить.

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Татьяна Маркелова
А женское население как перевоспитать? Ребенка воспитывает не только отец, но и мать, а она может быть еще большим  нацистом.
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Владимир Колов
Женщина строит жизнь на мужчине - защитнике.
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В большинстве случаев е всё равно, чем занимается мужик  на охоте. Лишь бы мамонтов добывал...
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