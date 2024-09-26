Нейросеть показала героев «Простоквашино» в стиле Миядзаки

Многим они понравились больше оригиналов В группе This Film Does Not Exist| Midjourney & DALL‑E во ВКонтакте показали, как выглядели бы герои мультфильма «Простоквашино», если бы над серией работал японский аниматор Хаяо Миядзаки, передаёт KudaGo.
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