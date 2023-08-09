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Неймар хочет уйти из «ПСЖ» из-за закона о рекламе азартных игр. Теперь во Франции за это уголовная ответственность

Парламент Франции принял закон, который запрещает инфлюенсерам рекламировать в соцсетях определенные товары и услуги, в том числе ставки на спорт и азартные игры.

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