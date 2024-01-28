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Закон, порядок, государство

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Навыки экстремального вождения автотехники совершенствуют водители Балтийского флота

Навыки экстремального вождения автотехники совершенствуют водители Балтийского флота

Занятия по вождению автотехники в экстремальных условиях проводятся с военными водителями на автодромах Балтийского флота.

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