В окружении Трампа посоветовали Зеленскому немедленно покинуть Украину

Мнение о том, что лучшим для Владимира Зеленского вариантом будет его немедленный отъезд с Украины высказывают в окружении президента США Дональда Трампа, об этом 21 февраля сообщает газета The New York Post (NYP) со ссылкой на источники.
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