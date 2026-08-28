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Военного, доложившего Путину об освобождении Константиновки, наградили

Военного, доложившего Путину об освобождении Константиновки, наградили

МО РФ Министр обороны России Андрей Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" и именное оружие военнослужащим, удостоенным высшего звания "Герой Российской Федерации" за мужество при выполнении задач специальной военной операции.

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