Военного, доложившего Путину об освобождении Константиновки, наградили

МО РФ Министр обороны России Андрей Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" и именное оружие военнослужащим, удостоенным высшего звания "Герой Российской Федерации" за мужество при выполнении задач специальной военной операции.
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