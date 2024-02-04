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Галкину* и его жене придётся жить на пенсию: Михалков поведал о возвращении Пугачёвой

Галкину* и его жене придётся жить на пенсию: Михалков поведал о возвращении Пугачёвой

Царьград Звёзды тускнеют, стоит только "войти не в те двери". Вот Алла Пугачёва в начале спецоперации могла бы поддержать армию.

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Natalija Osminina
&quot;О трагической судьбе телеведущего, которому Пугачева дала «мужскую» клятву» https://paparazzii.ru/blog/43717522426/YAkob-Dalin:-O-tragicheskoy-sudbe-televeduschego,-kotoromu-Pugac?utm_referrer=mirtesen.ru Якоб Далин - еврей из Швеции. Этот гей и вырастил из Пугачевой &quot;Королеву российских пидоров&quot;, а по большому счету он просто завербовал её. Так что Пугачева в первую очередь ин. агент. По еврейской линии (настоящий отец Аллы Пугачевой — Иосиф Абрамович Бендицкий) и пидорасной.
Якоб Далин: О трагической судьбе телеведущего, которому Пугачева дала «мужскую» клятву - Папарацци - 19 ноября - 43717522426
Папарацци - МирТесен
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43 мин.
Зоя Гольдштаб
Да бросьте корни высасывать из пальца этой старой таганской хипни, бездарной, наглой, бескультурной и недалекой!!!! Тут ей и никакая национальность не поможет! Тьфу, дерьмо какое, даже и с собачьим не сравнишь....
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40 мин.
Natalija Osminina
Но пела то она прекрасно, талантливо. Артистично. И голос сильный.
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39 мин.

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